Австралийская прыгунья в воду Кини рассказала, что играла в League of Legends во время ОИ

Четырёхкратная чемпионка мира австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини рассказала, что во время Олимпиады играла в League of Legends.

«Я очень люблю видеоигры, действительно играла в Лигу легенд во время Олимпиады. Но здесь во время чемпионата мира я играть не собираюсь, всё-таки сфокусируюсь на спорте. Зато, когда вернусь домой, буду часами напролёт сидеть у компьютера.

Мне нравится выступать за Австралию, у нас есть все возможности для роста и развития. Я не чувствую дополнительного давления на себя как на лидера, я просто стараюсь усердно тренироваться, чтобы выдавать свой максимум каждый день. Никто не идеален, всем есть к чему стремиться, и я ещё не выиграла все титулы, чтобы остановиться, поэтому я здесь, поэтому я ещё в спорте и я не собираюсь останавливаться, какие ни были бы преграды на пути, я буду работать дальше.

Мне нравится поговорка – во время прилива поднимаются все лодки. Уверена, что если смогу одержать много больших побед, привлечь внимание к себе и своему виду спорта, то вместе со мной прыжками в воду в Австралии будет заниматься ещё больше людей», – сказала Кини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.