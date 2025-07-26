Австралийская прыгунья в воду Кини рассказала, что пожелала бы себе, когда была маленькой

Четырёхкратная чемпионка мира австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини рассказала, что пожелала бы маленькой себе меньше переживать и больше улыбаться.

«Травма, которая не позволила мне попасть на Олимпиаду в Токио, была сложным этапом в жизни. С другой стороны, она стала в каком-то смысле освобождением, дала мне возможность отдохнуть от спорта, побыть с самой собой. Я тогда понимала, что не в лучшей форме, мне в любом случае было бы трудно тогда рассчитывать на что-то серьёзное. И пока я восстанавливалась, я смогла решить свои долгосрочные проблемы со здоровьем, которые тянулись на самом деле не один сезон.

Восстановление было непростым, когда я пришла на первую тренировку: сильно волновалась, прыжки были неудачными и всё тело болело. Я потратила около года на то, чтобы прийти в себя, я даже не прошла квалификацию на личные соревнования на чемпионат мира в Будапеште в 2022-м. Причём это были, скорее, проблемы ментального характера, которые я не могла контролировать. Это замкнутый круг спортсмена – когда у тебя всё хорошо в жизни, у тебя идут хорошие прыжки. Но когда не идут прыжки – то мало что и в жизни будто бы радует.

Что я бы пожелала себе, когда была маленькой? Поменьше переживать и побольше улыбаться. Всё будет хорошо. Сейчас я не переживаю так сильно, не воспринимаю неудачу как вселенскую трагедию. Раньше было иначе, то же поражение на ЧМ в Казани я воспринимала как конец света. Сейчас я могу поплакать, в моменте это нормально, но уже на следующий день всё стараюсь забыть, потому что будет новый день и новый старт», – передаёт слова Кини корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.