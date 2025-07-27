«Тур де Франс», 2025 год: когда пройдёт заключительный этап, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 июля, состоится 21-й, финальный этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2025. Его старт назначен на 17:25 мск.
Проехав заключительный этап «Мант-ла-Виль – Париж» (120 км), 23 команды завершат гонку на Елисейских полях.
Традиционно «Мант-ла-Виль – Париж» считается «этапом дружбы». Но в 2025 году организаторы решили сделать его особенным: он включит в себя три восхождения на короткий, но крутой брусчатый подъём Монмартр в центре города.
В генеральной классификации «Тур де Франс» перед заключительным этапом уверенно лидирует прошлогодний чемпион словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG.
Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация перед заключительным этапом:
- Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 73.54,59.
- Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) +4.24,0.
- Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) +11.09,0.