Австралийка Кини рассказала, какие качества спортсмена пригодятся каждому человеку в жизни

Австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини рассказала о качествах спортсмена, которые пригодятся каждому человеку в жизни.

«Когда ты занимаешься спортом, неважно, прыжками в воду или другим видом спорта с самого раннего возраста, – это уже твоя жизнь, это буквально всё, что ты делаешь. В результате у тебя достаточно узкий взгляд на мир, ты забываешь про остальную жизнь. Но вообще-то я обычный человек, это всего лишь работа, помимо которой, у меня есть свободное время, которое я посвящаю общению с самыми разными людьми.

В этой жизни мне очень помогают те навыки, которые я успела наработать в спорте. В их числе трудолюбие, готовность идти на многое ради своей цели, дисциплина и тайм-менеджмент. Это главное, чему учит спорт, и я уверена, что это пригодится каждому человеку. Мне нравится учиться новому, я рада, что провела время за учёбой в университете, я не хотела бы закрываться только в спорте», – передаёт слова Кини корреспондент «Чемпионата» Рустамом Имамовым.