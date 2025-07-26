Женская сборная России вышла в финал командного турнира на ЧМ по фехтованию

Женская сборная россии по шпаге, в составе которой выступают Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана, вышла в финал командного турнира чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия).

В полуфинале россиянки одолели сборную Южной Кореи. Поединок завершился с общим счётом 45:35. В финале Россия встретится со сборной Франции.

Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Шпага. Женщины, 1/2 финала:

Россия — Южная Корея — 45:35.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.