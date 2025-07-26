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Кэйден Гровс выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025

Кэйден Гровс выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025
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Австралийский велогонщик Кэйден Гровс (Alpecin — Deceuninck) выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 184,2 км он преодолел за 4:06.09.

Вторым стал нидерландец Франк Ван ден Брук из Picnic Post NL. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Нидерландов, Паскаль Энкхорн из SoudalQuick Step. Россиянин Александр Власов финишировал на 106-м месте.

Для Кэйдена Гровса это первая в карьере победа на этапе «Тур де Франс» и 10-я на Гранд-турах за карьеру. Ранее он выиграл семь этапов на «Вуэльте» и два — на «Джиро».

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 20-го этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.54,59.
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24.
  3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,09.
  4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12.
  5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
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