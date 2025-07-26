Кэйден Гровс выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025

Австралийский велогонщик Кэйден Гровс (Alpecin — Deceuninck) выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 184,2 км он преодолел за 4:06.09.

Вторым стал нидерландец Франк Ван ден Брук из Picnic Post NL. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Нидерландов, Паскаль Энкхорн из SoudalQuick Step. Россиянин Александр Власов финишировал на 106-м месте.

Для Кэйдена Гровса это первая в карьере победа на этапе «Тур де Франс» и 10-я на Гранд-турах за карьеру. Ранее он выиграл семь этапов на «Вуэльте» и два — на «Джиро».

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 20-го этапа: