Кэйден Гровс выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025
Австралийский велогонщик Кэйден Гровс (Alpecin — Deceuninck) выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 184,2 км он преодолел за 4:06.09.
Вторым стал нидерландец Франк Ван ден Брук из Picnic Post NL. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Нидерландов, Паскаль Энкхорн из SoudalQuick Step. Россиянин Александр Власов финишировал на 106-м месте.
Для Кэйдена Гровса это первая в карьере победа на этапе «Тур де Франс» и 10-я на Гранд-турах за карьеру. Ранее он выиграл семь этапов на «Вуэльте» и два — на «Джиро».
«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 20-го этапа:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.54,59.
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24.
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,09.
- Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12.
- Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
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