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«Локомотив» вышел в финал Кубка России по регби, одолев «Красный Яр»

«Локомотив» вышел в финал Кубка России по регби, одолев «Красный Яр»
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Регбийный клуб «Локомотив» (Пенза) вышел в финал Кубка России — 2025. В полуфинальном матче, который прошёл в Саранске, команда из Пензы обыграла «Красный Яр» (Красноярск). Встреча завершилась со счётом 19:10.

Кубок России по регби — 2025. Саранск. Полуфинал:

«Локомотив» (Пенза) – «Красный Яр» (Красноярск)— 19:10 (7:3).

Отметим, что «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка России по регби, где сыграет с победителем пары «Стрела-Ак Барс» — «Енисей-СТМ». Действующим чемпионом соревнований является «Енисей-СТМ». Поединок за титул Кубка России — 2025 по регби пройдёт 7 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

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