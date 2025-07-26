Мужская сборная Италии по рапире выиграла командный турнир ЧМ-2025

Мужская сборная Италии по рапире стала чемпионом командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). В поединке за титул итальянцы одолели сборную США. Третье место завоевала команда Венгрии.

Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Рапира. Мужчины:

Италия. США. Венгрия.

Напомним, российская команда в составе Антона Бородачёва, Кирилла Бородачёва, Александра Керика и Владислава Мыльникова не пробилась в 1/8 финала.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.