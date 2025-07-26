Женская сборная России проиграла Франции в финале командного турнира ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по шпаге проиграла в финале командного турнира чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). В финале россиянки потерпели поражение от Франции. Поединок завершился с общим счётом 32:41.

Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Шпага. Женщины, финал:

Россия — Франция — 32:41.

Ранее состоялся поединок за бронзу женского командного турнира чемпионата мира — 2025 в Тбилиси. Сборная Южной Кореи оказалась сильнее Италии — 37:31.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.