Россиянки второй раз в истории проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по шпаге второй раз в истории проиграла Франции в финале командного турнира чемпионата мира. Сегодня, 26 июля, на мировом первенстве в Тбилиси (Грузия) россиянки уступили с общим счётом 32:41.

Ранее сборная России проигрывала Франции в 2007 году. Тогда чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге (Россия). На домашнем первенстве россиянки также завоевали серебро.

Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.