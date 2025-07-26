Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянки второй раз в истории проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию

Россиянки второй раз в истории проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию
Комментарии

Женская сборная России по шпаге второй раз в истории проиграла Франции в финале командного турнира чемпионата мира. Сегодня, 26 июля, на мировом первенстве в Тбилиси (Грузия) россиянки уступили с общим счётом 32:41.

Ранее сборная России проигрывала Франции в 2007 году. Тогда чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге (Россия). На домашнем первенстве россиянки также завоевали серебро.

Напомним, чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Материалы по теме
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android