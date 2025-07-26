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«Было довольно опасно». Тадей Погачар — о результатах 20-го этапа «Тур де Франс»

«Было довольно опасно». Тадей Погачар — о результатах 20-го этапа «Тур де Франс»
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Трёхкратный чемпион «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о финальном этапе многодневки «Тур де Франс» — 2025, а также о результатах 20-го этапа.

«Я более или менее уверен в своей итоговой победе, но пока не хочу ничего об этом говорить. Хочу оставаться сосредоточенным вместе со своей командой вплоть до того момента, когда пересеку последнюю финишную черту в Париже. Всегда приятно выступать в таком большом, красивом городе, как Париж. Это одна из самых прекрасных частей этого спорта. Мы — 180 человек, которые проводят недели в горах, а в конце концов вдруг оказываемся на улицах одного из крупнейших городов мира.

Я не уверен, как пройдёт последний этап. Это не будет классика, потому что мы приезжаем сюда после 20 этапов, а маршрут довольно короткий, что требует мощной работы. Мы будем строить планы в зависимости от того, как почувствуем себя, когда войдём в финальный круг и оценим риски, на которые готовы пойти. У нас есть такие ребята, как я или Джонатан Нарваэс, которые могут побороться за победу. Сегодня была гонка на полный газ, особенно в первый час — вверх и вниз, налево и направо, под проливным дождём. Было довольно опасно, и даже жёлтая майка могла оказаться под угрозой в какой-то момент», — приводит слова Погачара официальный сайт «Тур де Франс».

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