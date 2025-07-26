Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командных соревнованиях: мужской рапире и женской сабле, а также начались личные турниры у шпажистов и саблисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 26 июля

Шпага, мужчины. Квалификация

1/64 финала

Егор Ломага (Россия) – Вадим Шарлаимов (Казахстан) – 10:15.

Чжан Синьчан (Китай) – Павел Бузинов (Россия) – 15:12.

1/128 финала

Франсиско Лимардо (Венесуэла) – Егор Ломага (Россия) – 14:15.

Артем Саркисян (Россия) – Стэн Прийнитс (Эстония) – 9:15.

Павел Бузинов (Россия) – Алексис Байяр (Швейцария) – 15:14.

Сабля, женщины. Квалификация

1/64 финала

Яна Собаль (Беларусь) – Яна Егорян (Россия) – 5:15.

Андреа Лупу (Румыния) – Ольга Никитина (Россия) – 10:15.

Софья Великая (Россия) – Юлия Бакастова (Украина) – 14:15.

Александра Михайлова (Россия) – Эмма Нейкова (Болгария) – 15:11.

Рапира. Мужчины, командные соревнования:

Италия. США. Венгрия.

Шпага. Женщины, командные соревнования: