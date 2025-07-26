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«Слишком много эмоций». Кэйден Гровс — о победе на 20-м этапе «Тур де Франс» — 2025

«Слишком много эмоций». Кэйден Гровс — о победе на 20-м этапе «Тур де Франс» — 2025
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Австралийский велогонщик Кэйден Гровс (Alpecin — Deceuninck) прокомментировал победу на 20-м этапе «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 184,2 км он преодолел за 4:06.09.

«Побеждать на всех трех Гранд-турах — мечта каждого гонщика, особенно на Туре. Это также моя первая сольная победа, и добиться её именно на «Тур де Франс» — делает момент ещё более особенным. Слишком много эмоций. Сегодня мы видели шанс победить из отрыва. Мы правильно разыграли свои карты, и у меня были очень сильные ноги. Последние километры я не получил такого удовольствия, как хотел бы. Никогда раньше не был в такой ситуации, и из-за шума толпы по радио было довольно трудно что-либо расслышать. Я знал, что у меня примерно 30–40 секунд преимущества, и просто хотел добраться до финиша как можно быстрее. Собираюсь отпраздновать эту победу и завтра насладиться Елисейскими полями», — приводит слова Гровса официальный сайт «Тур де Франс».

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