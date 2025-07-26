Чемпионат мира — 2025 по фехтованию: медальный зачёт на 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Тбилиси, Грузия, продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. В рамках соревновательного дня были разыграны медали в командных соревнованиях: мужской рапире и женской сабле.

После всех соревнований в субботу российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза. Далее расположилась команда США, чьи спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали. Замыкает тройку лидеров Италия — одно золото и три бронзы.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.