Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 27 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 27 июля, пройдёт очередной день соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 17-го соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 27 июля (время московское)
Плавание:
14:00. Мужчины. 400 м, вольный стиль;
14:00. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль;
14:00. Женщины. 400 м, вольный стиль;
14:00. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль.
Прыжки в воду:
10:00. Микст. Синхронные прыжки 10 м;
12:30. Мужчины. Трамплин 1 м.
Хай-дайвинг:
6:30. Мужчины. 27 м.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.