Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 27 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 27 июля
Комментарии

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 27 июля, пройдёт очередной день соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 17-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 27 июля (время московское)

Плавание:

14:00. Мужчины. 400 м, вольный стиль;

14:00. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль;

14:00. Женщины. 400 м, вольный стиль;

14:00. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль.

Прыжки в воду:

10:00. Микст. Синхронные прыжки 10 м;

12:30. Мужчины. Трамплин 1 м.

Хай-дайвинг:

6:30. Мужчины. 27 м.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Все медали сборной России по синхронному плаванию на ЧМ-2025 по водным видам спорта
Истории
Все медали сборной России по синхронному плаванию на ЧМ-2025 по водным видам спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android