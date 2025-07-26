Тренер «Красного Яра» отреагировал на поражение команды в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка России — 2025. В поединке за выход в финал турнира «Красный Яр» проиграл «Локомотиву» из Пензы. Встреча завершилась со счётом 10:19.

«Сложно подбирать слова после такого поражения. Очень расстроены, жаль, что была не засчитана наша попытка, жаль, что не показали красную карточку. Поздравляем «Локомотив» с победой и пожелаем сопернику удачи в финале. Не могу сказать, что нам сегодня не везло, мы пахали и старались, игра получилась действительно равной и близкой», — заявил Бейерс после матча.

Отметим, что «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка России по регби, где сыграет с победителем пары «Стрела-Ак Барс» — «Енисей-СТМ».