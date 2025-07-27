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Пловец погиб в заплыве X-Waters Volga в Нижнем Новгороде

Пловец погиб в заплыве X-Waters Volga в Нижнем Новгороде
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Участник заплыва X-Waters Volga, который проходил в Нижнем Новгороде, Дмитрий Ионов скончался из-за проблем со здоровьем, возникших при прохождении дистанции. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Дмитрий участвовал в семи наших стартах начиная с 2023 года, на Волге сегодня плыл дистанцию 3 км. На завершающем этапе заплыва, буквально перед финишем Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо, он обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Его немедленно начали эвакуировать на лодку. Прямо в момент выхода из воды он потерял сознание», — говорится в заявлении организации.

Дежурная бригада неотложной помощи на берегу начала реанимационные действия. Затем Ионов был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Точная причина смерти не называется.

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