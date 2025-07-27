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Шпажистка Бекмурзова — о финале ЧМ-2025: грустно, что не смогли выиграть

Шпажистка Бекмурзова — о финале ЧМ-2025: грустно, что не смогли выиграть
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Российская шпажистка Яна Бекмурзова прокомментировала поражение женской сборной России по шпаге в финале командного турнира чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Россиянки уступили команде Франции с общим счётом 32:41.

«Честно говоря, грустно, что не смогли выиграть в финале. Но это достаточно неплохо, учитывая, что на международных соревнованиях в командах мы фехтовали только второй раз. Да, серебро — неплохой результат, но хотелось золото.

Не могу сказать, что француженки были намного сильнее, единственное в чём они превзошли нас, так это в опыте выступлений на международной арене. Да и какого-то предвзятого отношения к нам со стороны судей я не заметила. Мы просто старались выйти и показать максимум», — сказала Бекмурзова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Женская сборная России по шпаге второй раз в истории проиграла Франции в финале командного турнира чемпионата мира. Ранее сборная России проигрывала Франции в 2007 году.

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