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Олег Костин и Егор Юрченко вылетели с ЧМ-2025 после первого же заплыва

Олег Костин и Егор Юрченко вылетели с ЧМ-2025 после первого же заплыва
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На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 27 июля, начались соревнования в плавании. У мужчин в предварительных заплывах на 50 м баттерфляем неудачно выступили россияне Олег Костин и Егор Юрченко, выступающие в нейтральном статусе, и покинули турнир после первого же заплыва.

Костин занял 19-е место (23,34 сек.), а Юрченко расположился на 25-й строчке (23,44 сек.). Лучшее время показал представитель Франции Максим Груссе, его результат 22,74 сек. Он разделил первую строчку с представителем Швейцарии Ноэ Понти, показавшим такой же результат.

Таким образом, российские пловцы не смогли выйти в полуфинал, куда попадают 16 лучших спортсменов квалификации.

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