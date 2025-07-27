Кирилл Пригода установил рекорд России на 100 м брассом и вышел в полуфинал ЧМ-2025

На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 27 июля, начались соревнования в плавании. У мужчин в предварительных заплывах на 100 м брассом лучший результат показал Кирилл Пригода, установив рекорд России.

Пригода показал результат 58,53 сек. Вторую строчку занял Лукас Матцерат из Германии (58,75 сек.). Третий результат у Николо Мартиненги из Италии (58,84 сек.).

Напомним, предыдущий рекорд среди российских спортсменов на этой дистанции был у Антона Чупкова — 58,83 сек.

Благодаря сегодняшнему успеху Кирилл вышел в полуфинал соревнований. Также туда вышел ещё один россиянин — Данил Семьянинов. У него 14-е время — 59,92 сек.

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