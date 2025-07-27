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Костин: эмоционально играет свою роль, когда выступаешь в первый же день с утра

Костин: эмоционально играет свою роль, когда выступаешь в первый же день с утра
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Российский пловец Олег Костин прокомментировал свой вылет с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он покинул турнир после первого же заплыва на дистанции 50 м баттерфляем.

«Не было какого-то давления, но я понимал, что надо из себя сразу всё выжимать. Эмоционально это играет свою роль, когда выступаешь в первый же день с утра, есть разница с тем, когда стартуешь хотя бы в третий день, уже прочувствовав атмосферу, включившись в соревновательный режим, ритм чемпионата. Иногда получается это перешагивать, иногда нет, не от меня же зависит календарь соревнований. Обидно, конечно, но что поделать. Это спорт», – сказал Костин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, у Олега эта дистанция была единственной на турнире. Теперь неделю спортсмен не примет участия в стартах.

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