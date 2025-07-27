Костин: теперь мне можно всё, буду туристом, гулять по Сингапуру

Российский пловец Олег Костин прокомментировал свой вылет с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре и высказался о возможном участии в эстафетах. Напомним, Костин покинул турнир после первого же заплыва на дистанции 50 м баттерфляем.

«Какие эстафеты? В эстафетах надо 100 м плавать, а я не вывожу. Люди есть, кому стартовать, и в комбинированных, и в остальных. Будем болеть за команду, а что ещё остаётся делать? Кто-то в начале программы всё завершает, кто-то сидит, а потом плывёт в восьмой день.

Домой не улетаю, нет такого, что человек отстартовал и его домой отправили как наказание. Все приехали командой, все вместе, вместе и улетим из Сингапура. Туристом теперь буду, можно погулять. Теперь мне уже можно всё. Изучим город, буду гулять. Прежде всего надо прийти в себя», – сказал Костин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

У Олега эта дистанция была единственной на турнире. Теперь неделю спортсмен не примет участия в стартах.

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