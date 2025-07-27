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Россия не пробилась в финал мужской кролевой эстафеты 4х100 м

Россия не пробилась в финал мужской кролевой эстафеты 4х100 м
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На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 27 июля, начались соревнования в плавании. У мужчин прошли полуфиналы в кролевой эстафете на дистанции 4х100 м. По итогам соревнований российские спортсмены не смогли выйти в финал.

Россияне показали девятый результат, остановившись в шаге от выхода в решающую стадию. Их время — 3.12,87. Лучшее время у американских пловцов — 3.11,17.

Напомним, право участвовать в финале получают первые восемь сборных. На восьмой строчке оказались спортсмены из Литвы, их время — 3.12,74.

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