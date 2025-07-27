Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали у шпажистов и саблисток. Также пройдут командные состязания у мужчин в шпаге и у женщин в сабле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 27 июля (время московское):

10:00. Женщины, командная рапира.

11:00. Мужчины, командная сабля.

18:30. Мужчины, шпага. Финал.

18:55. Женщины, сабля. Финал.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.