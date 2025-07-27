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Американец Лихтенштейн победил в хай-дайвинге на чемпионате мира в Сингапуре

Американец Лихтенштейн победил в хай-дайвинге на чемпионате мира в Сингапуре
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Американский спортсмен Джеймс Лихтенштейн выиграл чемпионат мира — 2025 в Сингапуре в дисциплине хай-дайвинг. Соревнования проводились на трамплине высотой 27 м. За свои прыжки он набрал 428,90 балла.

Второе место занял испанец Карлос Химено (425,30). Тройку призёров замкнул представитель Румынии Константин Попович (408,70). Российские спортсмены в данной дисциплине участия не принимали.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Хай-дайвинг. Мужчины. 27 м. Результаты:

  1. Джеймс Лихтенштейн (США) — 428,90 балла.
  2. Карлос Химено (Испания) — 425,30.
  3. Константин Попович (Румыния) — 408,70.
  4. Хонатан Паредес (Мексика) — 407,40
  5. Каталин-Петру Преда (Румыния) — 405,25.
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