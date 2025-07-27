16-летний японец Шимизу установил рекорд в беге на 100 м среди спортсменов до 18 лет

Японский легкоатлет Сорато Шимизу обновил мировой рекорд в беге на дистанции 100 м среди спортсменов до 18 лет. 16-летний японец пробежал спринт за 10,00 секунды.

Это достижение покорилось ему в рамках забега на чемпионате Японии среди школьников. Предыдущий рекорд среди юниоров принадлежал сразу двум спортсменам — американцу Кристиану Миллеру и тайцу Пуриполу Бунсону (10,06 секунды).

Напомним, мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит легендарному ямайцу Усэйну Болту — 9,58 секунды.

В 2025 году в японском Токио состоится чемпионат мира по лёгкой атлетике. Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.