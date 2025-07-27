Шпажист Дмитрий Гусев не смог выйти в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025

Российский шпажист Дмитрий Гусев не смог выйти в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В поединке с канадцем Фином Фафардом он уступил со счётом 11:15.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Мужчины, шпага:

Фин Фафард (Канада) – Дмитрий Гусев (Россия) – 15:11.

На данный момент российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.