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Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках в воду

Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках в воду
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Прыгуны в воду Александр Бондарь и Анна Конаныхина стали бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в синхронных прыжках в воду с трамплина высотой 10 м. За свои прыжки спортсмены набрали 311,88 балла.

Победу одержали китайцы Юнсинь Чжу и Пэйлин Се с результатом 323,04 балла. Серебряную награду завоевали представители КНДР Ви Хён Чхое и Джин Ми Чо (322,98).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 10 м
27 июля 2025, воскресенье. 09:58 МСК
Окончено
1
Китай
2
КНДР
3
Россия

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Микст. Синхронные прыжки 10 м. Результаты:

  1. Китай — 323,04 балла.
  2. КНДР — 322,98.
  3. Россия (Александр Бондарь и Анна Конаныхина) — 311,88.
  4. Мексика — 304,56.
  5. США — 296,13.
  6. Украина — 294,66.
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