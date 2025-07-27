Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках в воду

Прыгуны в воду Александр Бондарь и Анна Конаныхина стали бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в синхронных прыжках в воду с трамплина высотой 10 м. За свои прыжки спортсмены набрали 311,88 балла.

Победу одержали китайцы Юнсинь Чжу и Пэйлин Се с результатом 323,04 балла. Серебряную награду завоевали представители КНДР Ви Хён Чхое и Джин Ми Чо (322,98).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Микст. Синхронные прыжки 10 м. Результаты: