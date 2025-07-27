Фото: Александр Бондарь и Анна Конаныхина получили медали чемпионата мира — 2025
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Прыгуны в воду Александр Бондарь и Анна Конаныхина получили свои бронзовые награды чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. В соревнованиях синхронных прыжков в воду с трамплина высотой 10 м спортсмены набрали 311,88 балла и заняли третье место.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 10 м
27 июля 2025, воскресенье. 09:58 МСК
Окончено
1
Китай
2
КНДР
3
Россия
Для Александра Бондаря эта награда стала пятой на чемпионатах мира. Анна Конаныхина впервые в карьере завоевала медаль мирового первенства. Спортсмены принесли российской команде девятую награду чемпионата мира в Сингапуре.
Победу одержали китайцы Юнсинь Чжу и Пэйлин Се с результатом 323,04 балла. Серебряную награду завоевали представители КНДР Ви Хён Чхое и Джин Ми Чо (322,98).
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