Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские рапиристки вышли в 1/8 финала ЧМ по фехтованию, где встретятся с Украиной

Российские рапиристки вышли в 1/8 финала ЧМ по фехтованию, где встретятся с Украиной
Комментарии

Российские рапиристки вышли в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В 1/16 финала они обыграли Южную Корею. Далее соперниками российских фехтовальщиц станет сборная Украины.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, командная рапира:

Россия – Южная Корея – 45:23

На данный момент российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Материалы по теме
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android