Егорян и Михайлова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию, где встретятся друг с другом

Российские фехтовальщицы Яна Егорян и Александра Михайлова вышли в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия), где сразятся друг с другом. Ещё одна россиянка Ольга Никитина проиграла на стадии 1/32 финала китаянке Фу Ин.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, сабля:

1/32 финала

Яна Егорян (Россия) – Лиза Пустаи (Венгрия) – 15:11

Ольга Никитина (Россия) – Фу Ин (Китай) – 14:15

Александра Михайлова (Россия) – Лусия Мартин-Португез (Испания) – 15:9

На данный момент российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.