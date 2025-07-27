Геннадий Фокин вышел в финал ЧМ-2025 в прыжках в воду с метрового трамплина

Прыгун в воду Геннадий Фокин выступит в финале соревнований в прыжках с метрового трамплина в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. В квалификации спортсмен занял восьмое место, набрав за свои прыжки 359,75 балла.

Ещё один российский прыгун Егор Лапин не смог отобраться в финал. В квалификации он стал 29-м (313,40), в решающую стадию отбираются спортсмены, попавшие в топ-12. Лучший результат в отборочном раунде показал китаец Чжэн Цзююань (420,00).

Финал прыжков в воду с метрового трамплина состоится сегодня, 27 июля. Его начало запланировано на 12:32 по московскому времени.