Геннадий Фокин вышел в финал ЧМ-2025 в прыжках в воду с метрового трамплина
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Прыгун в воду Геннадий Фокин выступит в финале соревнований в прыжках с метрового трамплина в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. В квалификации спортсмен занял восьмое место, набрав за свои прыжки 359,75 балла.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 1 м
27 июля 2025, воскресенье. 12:32 МСК
Идёт
1
Осмар Ольвера
Мексика
2
Чжэн Цзююань
Китай
3
Сиюй Янь
Китай
Ещё один российский прыгун Егор Лапин не смог отобраться в финал. В квалификации он стал 29-м (313,40), в решающую стадию отбираются спортсмены, попавшие в топ-12. Лучший результат в отборочном раунде показал китаец Чжэн Цзююань (420,00).
Финал прыжков в воду с метрового трамплина состоится сегодня, 27 июля. Его начало запланировано на 12:32 по московскому времени.
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