Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Геннадий Фокин вышел в финал ЧМ-2025 в прыжках в воду с метрового трамплина

Геннадий Фокин вышел в финал ЧМ-2025 в прыжках в воду с метрового трамплина
Комментарии

Прыгун в воду Геннадий Фокин выступит в финале соревнований в прыжках с метрового трамплина в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. В квалификации спортсмен занял восьмое место, набрав за свои прыжки 359,75 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 1 м
27 июля 2025, воскресенье. 12:32 МСК
Идёт
1
Осмар Ольвера
Мексика
2
Чжэн Цзююань
Китай
3
Сиюй Янь
Китай

Ещё один российский прыгун Егор Лапин не смог отобраться в финал. В квалификации он стал 29-м (313,40), в решающую стадию отбираются спортсмены, попавшие в топ-12. Лучший результат в отборочном раунде показал китаец Чжэн Цзююань (420,00).

Финал прыжков в воду с метрового трамплина состоится сегодня, 27 июля. Его начало запланировано на 12:32 по московскому времени.

Материалы по теме
Фото: Александр Бондарь и Анна Конаныхина получили медали чемпионата мира — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android