Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бондарь и Конаныхина оценили бронзу на чемпионате мира по водным видам — 2025 в Сингапуре

Бондарь и Конаныхина оценили бронзу на чемпионате мира по водным видам — 2025 в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Прыгуны в воду Александр Бондарь и Анна Конаныхина прокомментировали своё выступление на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре в соревнованиях синхронных прыжков в воду с трамплина высотой 10 м. Спортсмены завоевали бронзовые награды.

Бондарь: На протяжении каждого раунда я ни о чём не думал, старался не отвлекаться, думал только о том, как выступить и показать свой лучший прыжок, вот и всё.

Конаныхина: Мы были хорошо готовы, усердно тренировались и были предельно сосредоточены. Конечно, немного нервничала вначале, но затем смогла собраться, помогли дыхательные практики. Я заранее знала, была уверена, что всё пройдёт хорошо. Это моя первая медаль чемпионата мира, и я так счастлива, что не могу поверить. Мы прошли трудный путь к этой медали, путь был очень долгим, но мы только в начале.

Советы от Александра? Для него это также первая медаль в смешанных видах. У него больше медалей в индивидуальных и синхронных прыжках, в смешанных видах у него раньше не было медалей. Он посоветовал мне сосредоточиться на прыжке и побороть страх. Он разговаривал со мной каждый день, пока мы не вышли на сегодняшние соревнования, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android