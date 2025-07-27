Фокин занял восьмое место на ЧМ-2025 в прыжках с метрового трамплина, победил китаец
Поделиться
Прыгун в воду Геннадий Фокин стал восьмым в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в прыжках в воду с трамплина 1 м. За свои прыжки спортсмен набрал 381,00 балла.
Победу одержал китаец Чжэн Цзююань с результатом 443,70 балла. Серебряную награду завоевал представитель Мексики Осмар Ольвера (429,60), тройку призёров завоевал ещё один китаец Сиюй Янь (405,50).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 1 м
27 июля 2025, воскресенье. 12:27 МСК
Окончено
1
Чжэн Цзююань
Китай
443.70
2
Осмар Ольвера
Мексика
429.60
3
Сиюй Янь
Китай
405.50
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Результаты:
- Чжэн Цзююань (Китай) — 443,70 балла.
- Осмар Ольвера (Мексика) — 429,60.
- Сиюй Янь (Китай) — 405,50.
- Джордан Хоулден (Великобритания) — 405,15.
- Жюль Буйе (Франция) — 390,15.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2025
-
14:15
-
14:03
-
13:44
-
13:31
-
12:00
-
11:46
-
11:42
-
11:39
-
11:09
-
10:41
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:30
-
08:20
-
07:51
-
07:46
-
07:38
-
07:26
-
07:00
-
02:33
-
00:42
- 26 июля 2025
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:27
-
22:24
-
21:49
-
21:49
-
21:19
-
20:40
-
18:55
-
18:08
-
17:44
-
17:36