Фокин занял восьмое место на ЧМ-2025 в прыжках с метрового трамплина, победил китаец

Прыгун в воду Геннадий Фокин стал восьмым в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в прыжках в воду с трамплина 1 м. За свои прыжки спортсмен набрал 381,00 балла.

Победу одержал китаец Чжэн Цзююань с результатом 443,70 балла. Серебряную награду завоевал представитель Мексики Осмар Ольвера (429,60), тройку призёров завоевал ещё один китаец Сиюй Янь (405,50).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Результаты: