Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фокин занял восьмое место на ЧМ-2025 в прыжках с метрового трамплина, победил китаец

Фокин занял восьмое место на ЧМ-2025 в прыжках с метрового трамплина, победил китаец
Комментарии

Прыгун в воду Геннадий Фокин стал восьмым в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в прыжках в воду с трамплина 1 м. За свои прыжки спортсмен набрал 381,00 балла.

Победу одержал китаец Чжэн Цзююань с результатом 443,70 балла. Серебряную награду завоевал представитель Мексики Осмар Ольвера (429,60), тройку призёров завоевал ещё один китаец Сиюй Янь (405,50).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 1 м
27 июля 2025, воскресенье. 12:27 МСК
Окончено
1
Чжэн Цзююань
Китай
443.70
2
Осмар Ольвера
Мексика
429.60
3
Сиюй Янь
Китай
405.50

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Результаты:

  1. Чжэн Цзююань (Китай) — 443,70 балла.
  2. Осмар Ольвера (Мексика) — 429,60.
  3. Сиюй Янь (Китай) — 405,50.
  4. Джордан Хоулден (Великобритания) — 405,15.
  5. Жюль Буйе (Франция) — 390,15.
Материалы по теме
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android