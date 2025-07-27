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«До сих пор помню татарский чак-чак». Билл Мэй с теплом отозвался о ЧМ-2015 в России

«До сих пор помню татарский чак-чак». Билл Мэй с теплом отозвался о ЧМ-2015 в России
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Чемпион мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2015, который проходил в Казани (Россия).

– Этот чемпионат мира мог проходить в Казани, но его перенесли в Сингапур. Какие у вас остались воспоминания о ЧМ-2015?
– Самые положительные! Во-первых, наконец-то микст-дуэты в принципе добавили в программу соревнований, это был наш дебют. И вместе с тем в принципе дебют мужчин на водных чемпионатах мира – это большое событие, такое не забывается. Но, во-вторых, если говорить конкретно об организации, об уровне соревнований, то всё на самом деле было на высшем уровне. И Россия, и Татарстан большие молодцы. Я до сих пор помню татарскую сладость чак-чак! Это восхитительно вкусно, я такого больше нигде не пробовал! Ещё помню, как надо здороваться, исэнмесез (улыбается)!

– World Aquatics официально говорила не об отмене казанского ЧМ, а о переносе на неопределённый срок. Если всё будет в порядке и он состоится, ждём вас?
– Разумеется, я буду рад! Казань нас очень тепло встречала, мы соревновались на большом футбольном стадионе, и он был полон, поддержка была отличная, — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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