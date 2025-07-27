«Настоящая революция». Американец Билл Мэй — о новых правилах в синхронном плавании

Чемпион мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй поделился мнением относительно новых правил в своём виде спорта.

«На мой взгляд, новые правила просто потрясающие. Вернее сказать, они уже не новые, мы успели к ним привыкнуть, впервые соревнования по ним провели ещё в 2023 году, а теперь их ещё немного обновили, дополнили, появилась ещё одна категория в судействе. Теперь судьи разделяют оценки за повороты и за вращения, что делает оценки более справедливыми для спортсменов.

Новые правила гораздо более объективны, в них куда меньше личного мнения арбитров, субъективности, и это действительно здорово, если наша итоговая цель – честный и открытый спорт. К тому же эволюционный процесс никогда не останавливается, идёт постоянная коммуникация с тренерами, спортсменами и судьями в поисках идеальной, удобной и понятной для всех системы. И текущий результат меня воодушевляет.

Также мы видим настоящую революцию технологий в плане показа артистического плавания. Достаточно теперь посмотреть несколько трансляций, чтобы уже точно понимать, что и как у нас устроено. Есть удобная инфографика, по которой видно, засчитан элемент или нет, либо он идёт на пересмотр.

Зрители уже по ходу выступления понимают, что происходит, и могут примерно прикидывать у себя в голове, какие будут баллы и итоговый результат. В совокупности это делает соревнования куда более интересными и захватывающими, потому что действительно не очень хочется сидеть у телевизора или даже на трибуне, когда ты не понимаешь, кто побеждает и почему», — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.