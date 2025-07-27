«Целый квест». Призёр ЧМ-2025 Конаныхина назвала главную проблему турнира в Сингапуре

Прыгунья в воду Анна Конаныхина заявила, что на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре имеется проблема с движением автобусов из бассейна в отель.

«Только с автобусами проблемы. Из гостиницы всё чётко — автобусы ходят по графику. А вот обратно из бассейна — целый квест. Они приходят как попало, приходится долго ждать. Но мы относимся к этому спокойно — спортсменов много, все хотят поскорее вернуться. Просто заранее выезжаем, чтобы точно не опоздать», — передаёт слова Конаныхиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 27 июля, Конаныхина в дуэте с Александром Бондарем завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках с трамплина высотой 10 м.