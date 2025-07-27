Американский синхронист-чемпион Билл Мэй: Мальцев — лучший, спорту его не хватало

Американский синхронист Билл Мэй высказался об Александре Мальцеве, который был признан лучшим синхронистом чемпионата мира по водным видам спорта — 2025.

«Мальцев меня поразил в Сингапуре, он был, безусловно, лучшим. Он лучший синхронист мира, безо всяких сомнений, и спорту его не хватало. После того как в программу чемпионатов мира добавили мужское соло и мы увидели в том числе такие прекрасные выступления, как у Мальцева, мальчиков, которые не будут бояться идти в артистическое плавание, станет больше», — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На чемпионате мира в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые медали (в соло — в технической и произвольной программах, в миксте — в технической) и одну серебряную (в миксте — в произвольной программе).