Пловец Лукас Мертенс завоевал золото ЧМ-2025 на 400 м вольным стилем

Олимпийский чемпион 2024 года немецкий пловец Лукас Мертенс выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м вольным стилем. Он показал время 3.42,35.

Серебряную награду завоевал австралиец Сэмюэл Шорт, уступивший победителю лишь 0,02 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Ким Ву Мин (+0,25). Российские пловцы в финале заплыва не участвовали.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Результаты: