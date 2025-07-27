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Пловец Лукас Мертенс завоевал золото ЧМ-2025 на 400 м вольным стилем

Пловец Лукас Мертенс завоевал золото ЧМ-2025 на 400 м вольным стилем
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Олимпийский чемпион 2024 года немецкий пловец Лукас Мертенс выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м вольным стилем. Он показал время 3.42,35.

Серебряную награду завоевал австралиец Сэмюэл Шорт, уступивший победителю лишь 0,02 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Ким Ву Мин (+0,25). Российские пловцы в финале заплыва не участвовали.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м вольный стиль
27 июля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Лукас Мертенс
Германия
3:42.35
2
Сэмюэл Шорт
Австралия
+0.02
3
Ким Ву Мин
Южная Корея
+0.25

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Результаты:

  1. Лукас Мертенс (Германия) — 3.42,35.
  2. Сэмюэл Шорт (Австралия) — отставание 0,02.
  3. Ким Ву Мин (Южная Корея) +0,25.
  4. Виктор Юханссон (Швеция) +2,33.
  5. Чжан Чжаньшо (Китай) +2,47.
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