Пловец Лукас Мертенс завоевал золото ЧМ-2025 на 400 м вольным стилем
Поделиться
Олимпийский чемпион 2024 года немецкий пловец Лукас Мертенс выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м вольным стилем. Он показал время 3.42,35.
Серебряную награду завоевал австралиец Сэмюэл Шорт, уступивший победителю лишь 0,02 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Ким Ву Мин (+0,25). Российские пловцы в финале заплыва не участвовали.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м вольный стиль
27 июля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Лукас Мертенс
Германия
3:42.35
2
Сэмюэл Шорт
Австралия
+0.02
3
Ким Ву Мин
Южная Корея
+0.25
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Результаты:
- Лукас Мертенс (Германия) — 3.42,35.
- Сэмюэл Шорт (Австралия) — отставание 0,02.
- Ким Ву Мин (Южная Корея) +0,25.
- Виктор Юханссон (Швеция) +2,33.
- Чжан Чжаньшо (Китай) +2,47.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2025
-
15:40
-
15:39
-
15:29
-
15:28
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:15
-
14:03
-
13:44
-
13:31
-
12:00
-
11:46
-
11:42
-
11:39
-
11:09
-
10:41
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:30
-
08:20
-
07:51
-
07:46
-
07:38
-
07:26
-
07:00
-
02:33
-
00:42
- 26 июля 2025
-
23:29