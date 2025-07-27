Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Клепикова установила рекорд России на 100 м баттерфляем и вышла в финал ЧМ-2025

Пловчиха Дарья Клепикова обновила рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре спортсменка показала результат 56,42 секунды.

Предыдущий рекорд России принадлежал Светлане Чимровой. В 2017 году она проплыла эту дистанцию за 57,17 секунды.

Клепикова вышла в финал чемпионата мира с четвёртого места. Лучший результат показали сразу две спортсменки — американка Гретчен Уолш и бельгийка Рос Ваноттердейк (56,07).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляем, полуфиналы. Результаты: