«Это большая ошибка». Билл Мэй — об отказе МОК включать микст-дуэты в программу Олимпиад

Победитель и многократный призёр чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй высказался об отказе МОК включать микст-дуэты в программу Олимпиад.

«Это большая ошибка, и я буду настаивать на том, что смешанные дуэты должны быть на Олимпиаде. И уже никто сейчас не скажет, что я болею за себя, я уже завершил карьеру, но мне больно от того, что на Олимпиаде не будет испанца Денниса Гонсалеса и россиянина Александра Мальцева. Они этого заслуживают», — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Билл Мэй завершил карьеру в 2019 году. Выступая преимущественно дуэтами, Мэй выиграл несколько национальных и международных соревнований. Мэй хотел выступить на летних Олимпийских играх 2004 года, но тогда в синхронном плавании ещё не было смешанной или мужской категории.