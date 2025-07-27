Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это большая ошибка». Билл Мэй — об отказе МОК включать микст-дуэты в программу Олимпиад

«Это большая ошибка». Билл Мэй — об отказе МОК включать микст-дуэты в программу Олимпиад
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель и многократный призёр чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй высказался об отказе МОК включать микст-дуэты в программу Олимпиад.

«Это большая ошибка, и я буду настаивать на том, что смешанные дуэты должны быть на Олимпиаде. И уже никто сейчас не скажет, что я болею за себя, я уже завершил карьеру, но мне больно от того, что на Олимпиаде не будет испанца Денниса Гонсалеса и россиянина Александра Мальцева. Они этого заслуживают», — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Билл Мэй завершил карьеру в 2019 году. Выступая преимущественно дуэтами, Мэй выиграл несколько национальных и международных соревнований. Мэй хотел выступить на летних Олимпийских играх 2004 года, но тогда в синхронном плавании ещё не было смешанной или мужской категории.

Материалы по теме
«Дружба выше политики». Чемпион из США — об отношениях с россиянином Мальцевым и не только
Эксклюзив
«Дружба выше политики». Чемпион из США — об отношениях с россиянином Мальцевым и не только
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android