Саммер Макинтош выиграла 400 м вольным стилем на чемпионате мира, Кэти Ледеки — третья

Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м вольным стилем. Она показала результат 3.56,26.

Второе место заняла китаянка Ли Бинцзе. Девятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки финишировала на третьем месте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 400 м вольным стилем. Результаты:

Саммер Макинтош (Канада) — 3.56,26. Ли Бинцзе (Китай) — отставание 1,95. Кэти Ледеки (США) +2,23. Лани Паллистер (Австралия) +2,61. Изабель Гозе (Германия) +6,64. Джейми Перкинс (Австралия) +6,94.