Саммер Макинтош выиграла 400 м вольным стилем на чемпионате мира, Кэти Ледеки — третья
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Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м вольным стилем. Она показала результат 3.56,26.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 400 м вольный стиль
27 июля 2025, воскресенье. 14:39 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
3:56.26
2
Ли Бинцзе
Китай
+1.95
3
Кэти Ледеки
США
+2.23
Второе место заняла китаянка Ли Бинцзе. Девятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки финишировала на третьем месте.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 400 м вольным стилем. Результаты:
- Саммер Макинтош (Канада) — 3.56,26.
- Ли Бинцзе (Китай) — отставание 1,95.
- Кэти Ледеки (США) +2,23.
- Лани Паллистер (Австралия) +2,61.
- Изабель Гозе (Германия) +6,64.
- Джейми Перкинс (Австралия) +6,94.
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