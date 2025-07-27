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Пловчиха Клепикова оценила своё выступление в полуфинале ЧМ-2025

Пловчиха Клепикова оценила своё выступление в полуфинале ЧМ-2025
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Пловчиха Дарья Клепикова оценила своё выступление в полуфинале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Спортсменка показала результат 56,42 секунды, обновив рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем.

«Рассчитывала попасть в финал, установить рекорд в финале, но свой лучший результат показала уже в полуфинале. Конкуренция сумасшедшая, помогла плыть быстрее. Ориентировалась на японку с пятой дорожки. Превзошла свои собственные ожидания, чему очень рада. Сейчас важно хорошо проплыть эстафету и к завтрашнему финалу подойти в полной готовности. С тем чтобы переключиться с заплыва на заплыв, проблем нет, легко могу собраться и настроиться.

О секундах в целом не думала, главное было попасть в финал, результат показать хороший. Тренер говорил мне, что я могу плыть 56,5. Задачу выполнила, будем теперь улучшать. Ожидания? Я умею абстрагироваться», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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