Яна Егорян вышла в 1/8 финала ЧМ по фехтованию, одолев Александру Михайлову

Российская фехтовальщица Яна Егорян вышла в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В поединке 1/16 финала она одолела соотечественницу Александру Михайлову. Встреча завершилась со счётом 15:6. Далее соперницей Егорян станет Анастасия Гулик из Казахстана.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, сабля:

Яна Егорян (Россия) – Александра Михайлова (Россия) – 15:6.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.