Пригода и Семьянинов вышли в финал ЧМ на 100 м брассом. Чемпиона ОИ дисквалифицировали
Два российских пловца Кирилл Пригода и Данил Семьянинов вышли в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. Они заняли седьмое и восьмое места в полуфиналах. Пригода проплыл дистанцию за 59,36 секунды, Семьянинов — за 59,39.
Лучший результат показал китаец Цинь Хайян (58,24). Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2024 года на этой дистанции итальянец Николо Мартиненги получил дисквалификацию в полуфинале.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом, полуфиналы. Результаты:
- Цинь Хайян (Китай) — 58,24.
- Людовико Виберти (Италия) — отставание 0,65.
- Лукас Мацерат (Германия) +0,69.
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