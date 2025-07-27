Пригода и Семьянинов вышли в финал ЧМ на 100 м брассом. Чемпиона ОИ дисквалифицировали

Два российских пловца Кирилл Пригода и Данил Семьянинов вышли в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. Они заняли седьмое и восьмое места в полуфиналах. Пригода проплыл дистанцию за 59,36 секунды, Семьянинов — за 59,39.

Лучший результат показал китаец Цинь Хайян (58,24). Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2024 года на этой дистанции итальянец Николо Мартиненги получил дисквалификацию в полуфинале.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом, полуфиналы. Результаты:

Цинь Хайян (Китай) — 58,24. Людовико Виберти (Италия) — отставание 0,65. Лукас Мацерат (Германия) +0,69.