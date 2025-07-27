Дзюдоисты из России завоевали четыре медали в заключительный день турнира «Большого шлема»

Российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в заключительный день турнира «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Россиянин Ихван Эдилсултанов одержал победу над представителем Казахстана Ермаханом Ануарбековым в поединке за третье место в весовой категории до 90 кг. В весовой категории более 100 кг Денис Батчаев одолел представителя Узбекистана Уткирбека Турабоева в поединке за бронзу. В этой же категории Артём Золотухин завоевал серебро. В финале он уступил поляку Гжегожу Тересинскому.

У женщин в весовой категории до 78 кг Александра Бабинцева в схватке за бронзу одолела Лиз Нгелебею из Франции.