«В который раз прошлись по граблям». Вайцеховская — о непопадании России в финал эстафеты

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о непопадании мужской сборной России в финал эстафеты вольным стилем на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Человек предполагает, а бог располагает — спринтерская мужская эстафета вольным стилем утром не попала в финал, и это тот самый случай сказать, что мы в который раз уже прошлись по граблям, не заявив в предварительном заплыве своих сильнейших. Самонадеянно решили, видимо, что для попадания в восьмёрку можно обойтись малой кровью. Не получилось.

Даже не хочется ничего больше говорить по этому поводу. Просто очень и очень грустно…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.