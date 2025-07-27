Чемпиону ОИ отменили дисквалификацию на чемпионате мира. Семьянинов остался вне финала

Олимпийский чемпион 2024 года итальянский пловец Николо Мартиненги со второго места отобрался в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м вольным стилем. Изначально спортсмен получил дисквалификацию, но вскоре она была отменена, так как делегация Италии подала протест, который приняли.

Из-за этого российский пловец Данил Семьянинов опустился на девятое место и остался вне финала чемпионата мира. Кирилл Пригода квалифицировался в финал с восьмой позиции.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом, полуфиналы. Результаты:

Цинь Хайян (Китай) — 58,24. Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,38. Людовико Виберти (Италия) — +0,65.