«Мы должны через спорт объединять людей». Американский синхронист — о россиянах на ЧМ-2025

Победитель и многократный призёр чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй высказался о выступлении российских спортсменов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

– Что вы в целом думаете о выступлении ряда спортсменов в нейтральном статусе, в том числе Мальцева?

– Это здорово для спорта, потому что мы все знаем, что Мальцев – сильнейший в мире синхронист, уж точно один из сильнейших. И его не хватало. Как и прекрасных российских девушек. Лучший способ самовыражения в спорте, если не единственный – это выступление, соревнования.

Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их. Я уверен, что спорт не должен зависеть от политики, спортсмены не могут никак повлиять на решения правительств своих стран. Всё, что хочет любой атлет, – приезжать на соревнования и выступать. Поэтому здорово видеть и Мальцева, и всех остальных, — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.