Россиянки установили национальный рекорд в эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ-2025

Женская сборная России по плаванию заняла шестое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Команда, за которую выступали Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, обновила национальный рекорд — 3.34,69.

Победу одержали пловчихи из Австралии с результатом 3.30,60, серебряную медаль завоевала сборная США с отставанием 0,44 секунды. Тройку призёров замкнула команда Нидерландов (+3,29).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 4х100 м вольный стиль. Результаты:

Австралия — 3.30,60. США — отставание 0,44. Нидерланды +3,29. Китай +3,57. Франция +4,02. Россия +4,09.